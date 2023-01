A piedi da Salerno verso Napoli e Avellino: i viaggi di Andrea Send spopolano sui social

Si sta facendo conoscere attraverso il web Andrea Send, 30 anni, di Salerno, che da diverso tempo si sta cimentando viaggi lunghi, svolti rigorosamente a piedi e documentati con dei video pubblicati sul proprio canale Youtube.

I viaggi

Di recente ha percorso a piedi i 51km che separano Salerno e Napoli impiegandoci 12 ore; ha attraversato molte città situate tra i due capoluoghi, concedendosi qualche pausa e ammirando tante strade e luoghi che,viaggiando in auto o in treno, non si ha la possibilità di ammirare. Negli ultimi giorni, invece, è partito da Salerno per recarsi ad Avellino. Andrea nel 2016 ho vissuto un grave lutto; si sentiva perso e così ha deciso di intraprendere il cammino di Santiago, il tratto francese: 900 chilometri. Quel percorso gli ha aperto la mente facendogli capire che aveva bisogno di viaggiare per stare bene.