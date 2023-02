Polizia Municipale, Angelo Rispoli timbra il suo ultimo cartellino: "Mi dedicherò a tempo pieno all'impegno sindacale"

Ha timbrato il cartellino presso il Comando della Polizia Municipale di Salerno, per l'ultima volta, dopo 34 anni di servizio, Angelo Rispoli.

L'annuncio

"Siete la mia famiglia allargata - ha detto commosso rivolgendosi ai suoi colleghi - Il 28 febbraio parto per Rimini per partecipare quale dirigente sindacale al direttivo nazionale e tornerò il 4 marzo, per dedicarmi a tempo pieno all'impegno sindacale a difesa della categoria", ha annunciato Rispoli.