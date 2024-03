Angelo Vassallo sull'Atlante Cultura Treccani: "Riconoscimento che celebra il suo impegno"

La Fondazione Angelo Vassallo Sindaco Pescatore celebra la pubblicazione di un articolo sul magazine Atlante Cultura di Treccani dedicato ad Angelo Vassallo, il "Sindaco Pescatore" di Pollica, assassinato nel 2010, che si batté per uno sviluppo sostenibile del Cilento. L'articolo, scritto da Valeria Canavesi, omaggia il suo impegno e la sua visione per la terra cilentana.

Il presidente della Fondazione

"Siamo profondamente grati per l'inclusione della storia straordinaria di Angelo Vassallo nel prestigioso magazine atlante cultura Treccani. Questo riconoscimento non solo celebra il suo impegno nel rilancio sostenibile del territorio cilentano ma anche il suo spirito intraprendente e appassionato che continua a ispirare le generazioni presenti e future. La sua mancanza si fa sentire profondamente, ma il suo esempio e la sua visione continuano a guidarci nella nostra missione di promuovere un turismo rispettoso dell'ambiente e delle comunità locali. La sua memoria risplende ancora una volta attraverso le pagine di Treccani, illuminando il cammino di coloro che credono nel potere trasformativo del sogno e dell'azione. Pollica e il Cilento rimangono testimoni viventi del suo straordinario lascito, e continueremo a onorarlo nel perseguire il suo sogno di un mondo migliore per tutti" ha dichiarato Dario Vassallo, Presidente della Fondazione.