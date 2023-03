Bike Park ad Angri, inaugurato lo spazio per i più piccoli

E' stato inaugurato due giorni fa, ad Angri, il primo Bike Park per i nati tra il 2008 e il 2016, nell’area alle spalle del Comune, affidata all'ASD Angri Cycling Team, con l’obiettivo di spingere i più giovani alla pratica sportiva, attraverso la pratica dilettantistica e l’educazione all’utilizzo della bici in completa sicurezza, e sottrarre l’area al vuoto e all’incuria.

Il progetto

Il progetto dell’Associazione mira a indirizzare i più giovani, anche con disabilità, alla pratica sportiva del ciclismo a livello pre-agonistico, nonché coinvolgere le istituzioni scolastiche del territorio per favorire l’adesione degli studenti a dette progettualità, soprattutto in termini di sicurezza per il ciclista.

Il messaggio del sindaco

Ci tengo particolarmente a ringraziare Francesco Gallo e i suoi collaboratori che, con le proprie forze e letteralmente “a mani nude”, hanno ridato vita e decoro ad uno spazio che ben si presta all’attività per cui si sono candidati. Vi riporto le sue parole: “Finalmente anche ad Angri di potrà praticare ciclismo come attività sportiva in un'area attrezzata e in piena sicurezza, nell'Angri Bike Park. Pronto un percorso di 450 metri ma verrà allungato, in seguito, di parecchi metri. Si svolgeranno esercitazioni con e senza bicicletta e nel Bike Park i ragazzi troveranno pedane, tavole e altri ostacoli artificiali che serviranno per le abilità tecniche. Si possono usare qualsiasi bicicletta tranne le E-bike. Verranno svolte anche lezioni sulla sicurezza, educazione stradale, come intervenire sulla propria bicicletta per piccola manuntenzione. Inoltre i ragazzi verranno formati anche per attività prettamente agonistica con partecipazioni alle gare regionali e nazionali non solo nel fuoristrada ma anche su strada e in pista.” Un grosso in bocca al lupo all’ASD Angri Cycling Team!"