Tre centenari ad Angri e Buonabitacolo, nonnina compie 107 anni a Tramonti

Non solo a Casalvelino. Oggi altre tre nonnine sono state festeggiate in provincia di Salerno: due nel Vallo di Diano e un' altra in Costiera Amalfitana.

I centenari

Festeggiamenti, nei limiti delle ordinanze anti-Covid, a Buonabitacolo, per i cento anni compiuti da due anziane di Buonabitacolo: si tratta di Maria Rosa Curcio (madre di quattro figli e nonna di cinque nipoti) e di Rosa Rinali (sposata con Michele Garone, madre di cinque figli e nonna di 13 nipoti). A portare loro gli auguri dell’amministrazione comunale il sindaco Giancarlo Guercio: “Sono legate dallo stesso destino di spegnere le candeline centenarie in questo stesso giorno.Due amiche, due madri, due lavoratrici.A loro e alle loro famiglie i nostri più sentiti auguri di buon centesimo compleanno! Un traguardo che rappresenta per tutti un ottimo auspicio, di sanità e fecondità, che sia di buon augurio per tutti!”. Ad Angri, Suor Chiarina Romano, della congregazione delle suore di San Giovanni Battista e figlia spirituale di Sant'Alfonso Maria Fusco, che oggi compie 100 anni.Il sindaco Cosimo Ferraioli: "Auguri di cuore e buon anno da tutta la comunità angrese".

In Costiera

Festa anche a Tramonti, dove la signora Anastasia Russo (madre di dieci figli e nonna di oltre trenta tra nipoti e pronipoti) ha compiuto ben 107 anni circondata dall’amore della sua grande famiglia.

