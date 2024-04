Angri, Carmen Stile scleta come madrina in Cina per il varo della nave "MSC Sujin"

L'angrese Carmen Stile, ex alunna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Giovanni XXIII”, diplomatasi nel 2022, continua a fare notizia nel mondo. E’ stata scelta dalla MSC, infatti, come madrina di un varo di una nave in Cina, privilegio che spetta a poche persone al mondo.

La curiosità

Carmen, dopo aver navigato con Grimaldi Lines sulla tratta Sud Africa e Nord Europa, adesso è all'ultimo imbarco come allievo Ufficiale sulla nave di cui è stata madrina “MSC Sujin”, che navigherà tra Cina, Indonesia e Filippine. “Carmen sei l'orgoglio della nostra scuola, della città di Angri e dell'Agro Nocerino e dell'intera Campania” scrive la scuola sui social.