"La vetrina più bella", parte il contest fotografico nel salernitano

Al via il contest fotografico promosso dalla Confesercenti Angri in collaborazione con la di Commercio di Salerno, la Confesercenti Provinciale di Salerno, l’assessorato al Commercio del Comune di Angri, la Pro Loco di Angri e La Magnifica, per premiare le attività commerciali che dedicano particolare attenzione all’allestimento della propria vetrina nel periodo che va dal 5 dicembre 2023 al 10 gennaio 2024 e che verrà più votata dal pubblico. L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare le attività degli esercizi commerciali di Angri e la creatività nell’allestimento delle vetrine, il primo biglietto da visita di ogni negozio. L’obiettivo generale è di incentivare le imprese del territorio all’uso degli strumenti digitali, in particolare dei social media, come mezzo di promozione.

A chi si rivolge?

Il concorso fotografico è aperto a tutti gli operatori economici titolari di esercizi commerciali dotati di vetrine con sede legale o operativa ad Angri.

Come funziona?

L’impresa deve compilare il form disponibile a questo link e allegare la foto che intende far partecipare al concorso. Solo le foto inviate al link dedicato verranno prese in considerazione, quindi le imprese non possono pubblicare foto direttamente sulla pagina e nell’album dedicato. Gli amministratori della pagina, una volta ricevute le foto, provvederanno a caricarle sulla pagina e nell’album. L’impresa, dopo la pubblicazione sulla pagina da parte degli amministratori, potrà condividere e far votare la foto.

https://forms.gle/mEY7A8gGaZoeeFhK9

Modalità di partecipazione

Ciascuna impresa può caricare una sola fotografia entro e non oltre il 25 dicembre.

Le foto saranno raccolte in un apposito album, pubblicato sulla pagina Facebook dedicata e disponibile per la votazione da parte del pubblico fino al termine ultimo del 10 gennaio 2024 Per votare basterà utilizzare ”le reactions” sulla foto preferita.

E’ consentito lasciare commenti e condividere la foto sul proprio profilo o sulla propria pagina, tuttavia verranno conteggiate come valide solo le somme di reactions alle foto dell’Album della pagina dedicata e quindi solo delle foto caricate sulla pagina ufficiale dell’ iniziativa da parte dell’organizzazione

Saranno conteggiati solo i “mi piace” indicati con il pollice ok

Suggerimenti tecnici

Ciascuna fotografia deve avere una dimensione massima di 10 MB. Sono ammesse anche fotografie prodotte con smartphone e tablet. Sono ammessi il fotoritocco e l’applicazione di filtri quali bianco e nero, sfocatura selettiva, HDR, ecc.

Non è ammesso il fotomontaggio.

Vincitori e premi

La partecipazione al contest è gratuita. Durante una cerimonia di premiazione verranno premiate le vetrine più belle. Vinceranno il concorso le prime tre fotografie più votate, primo posto, secondo posto e terzo posto , in base ai più “mi piace” ottenuti. Alle tre imprese vincitrici verrà consegnata una targa in argento. Altri premi saranno comunicati in fase di contest. A tutte le imprese verrà proposta la sottoscrizione di adesione alla Confesercenti, completa di tutti i servizi e di tutte le convenzioni, per i primi sei mesi gratuita. A tutte le imprese verrà offerta a cura de La Magnifca, la possibilità di una scontistica per la realizzazione di siti web o la promozione di canali social A tutte le aziende verrà consegnato un attestato di partecipazione e avranno visibilità e permanenza sulle pagine ufficiali dell’iniziativa.