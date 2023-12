“Evergreen Over 65", il progetto di sport ad Angri

“Evergreen Over 65" è il nuovo progetto che parte ad Angri. Lo annuncia il sindaco Cosimo Ferraioli. Un'iniziativa dell’Assessorato allo Sport e dell’Assessorato alla Cultura del Comune in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel. Una opportunità rivolta a tutti quelli che hanno superato i 65 anni di età e vogliono tenersi in forma. Con questa iniziativa, il Comune promuove "uno stile di vita attivo e sano per i concittadini più adulti, offrendo loro la possibilità di praticare il padel in totale sicurezza"

I dettagli

Giornate di Prova Gratuite: 28 e 29 Dicembre

Luogo: Comunali Angri Tennis e Padel (Via Taverna del Passo, Angri)

Durante queste due giornate tutti i partecipanti, previa prenotazione, potranno godere gratuitamente di sessioni di padel scoprendo i benefici di questa attività per la salute e il benessere.

Per partecipare occorre presentare un certificato medico in corso di validità e prenotare chiamando ai seguenti numeri:

• 342 60 45 479

• 345 84 71 669