Ginnastica artistica, premiato ad Angri dal sindaco il giovane Gabriel: "Non lo ferma più nessuno - scrive il sindaco Cosimo Ferraioli - ed è solo all’inizio della sua splendida carriera nella ginnastica artistica"

Il commento

Ieri mattina la consegna di una targa di riconoscimento al piccolo Gabriel Russo, Campione italiano allievi 1^ fascia nel 2021, Campione italiano allievi 2^ fascia nel 2022 e Campione italiano allievi 3^ fascia nel 2023. "Insomma, cambia la categoria ma non cambia il vincitore! Continua così il suo percorso di crescita, umana e sportiva, tra mille sacrifici ricompensati dalla soddisfazione di essere considerato l’enfant prodige della ginnastica artistica in Italia. Gabriel è stato capace di mettere d’accordo tutti durante l’ultima gara di Maggio, tanto che anche i suoi avversari gli hanno riconosciuto la palma del migliore, catturando così l’attenzione degli osservatori tecnici nazionali della Federazione. Un plauso ai genitori, Peppe e Terry, che lo seguono da sempre con tanta dedizione, e ai suoi allenatori che lo aiutano ad arrivare sempre più in alto. Da Angresi orgogliosi dei risultati dei nostri concittadini, facciamo arrivare a Gabriel tutta la nostra stima, augurandogli una carriera brillante come quella che già si sta costruendo"