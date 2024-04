Libreria sociale ad Angri, l'iniziativa per gli amanti della lettura

Nasce la “Libreria Sociale” ad Angri, nella sede della Pro Loco Angri Aps, dove sarà possibile scambiare libri e attivare un circolo virtuoso della lettura. “L’idea è quella di trasformare la sede della Pro Loco in un luogo pubblico accessibile a tutti, senza limitazioni e senza obblighi. Al centro la Pro Loco mette le relazioni umane, il potere della lettura e della parola. Una buona pratica è quella di diffondere cultura poiché attraverso di essa si misura la capacità di una comunità di migliorarsi", dichiara il sindaco Cosimo Ferraioli

Come funziona

La libreria parte con un ampio catalogo: libri di letteratura, romanzi, cronaca, saggi ed altro. È possibile consultare il catalogo aggiornato direttamente nella sede Pro Loco Angri, oppure sul sito www.prolocoangri.it o sui canali social.

I costi

I testi verranno messi a disposizione gratuitamente per tutti. Perciò ogni libro che deciderete di prendere non costerà nulla. Per arricchire la libreria sociale e creare un circolo virtuoso, si invita a portare con sé un libro in cambio di quello che verrà prelevato.

Per informazioni

0813597713