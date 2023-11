Giffoni Valle Piana, la presentazione del libro "Superbonus 110% - tutta la verità"

Si terrà lunedì 27 novembre alle ore 18 a Giffoni Valle Piana, in via Paolo Scarpone 16, la presentazione del libro "Superbonus 110% tutta la verità", scritto da Agostino Santillo, coordinatore del comitato per le infrastrutture e la mobilità sostenibile del Movimento Cinque Stelle. A parlarne con l'autore la senatrice del Movimento Cinque Stelle Anna Bilotti, organizzatrice dell'incontro, il presidente di Ance Aies Salerno, Fabio Napoli, ed il professor Gianluigi di Mare, professore del Dipartimento di ingegneria civile dell’Università di Salerno.

La nota

"Sarà un’occasione per parlare e confrontarci sulla storia ed i retroscena delle misura che ha risollevato l’economia italiana, ingiustamente additata come inutile ed affossata da Draghi e dal governo Meloni" spiega la senatrice Bilotti, che aggiunge: "In un contesto in cui le informazioni possono essere filtrate o interpretate in modi differenti, il confronto diretto con esperti e figure chiave permetterà di superare le distorsioni e di formare un'opinione consapevole".