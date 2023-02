"Di Bocca in Bocca | Sanremo 2023”: Anna Bisogno nel nuovo format di Casa Sanremo Tv

"Per chi come me studia la televisione da anni e la insegna all'Università Mercatorum, essere a Sanremo nei giorni del Festival che è l'ultimo rito della tv popolare italiana e poter aggiungervi l'esperienza autorale accanto a Riccardo Bocca che della scatola luminosa è volto, critico e narratore, è la più bella convergenza possibile". Lo ha detto la salernitana Anna Bisogno, docente di televisione all’Università Mercatorum di Roma, tra gli autori di "Di Bocca in Bocca | Sanremo 2023”, format nato da un'idea di Riccardo Bocca, giornalista e critico televisivo e Duccio Forzano, regista dei grandi eventi e programmi TV. Casa Sanremo TV, dunque, ospiterà il programma che commenterà in modo irriverente la 73esima edizione del Festival della canzone italiana. Si tratta di una delle principali novità di Casa Sanremo – Banca Ifis e sarà in onda dal 7 all’11 febbraio, dalle 12.30 alle 13.30. Un’ora di commenti e analisi pungenti delle serate del 73esimo Festival della canzone italiana con la partecipazione di ospiti del mondo del giornalismo e dello spettacolo. Tra questi Dario Salvatori, Rita Pavone, Federico Palmaroli “Osho”, Enrica Bonaccorti, Veronica Maya, Beatrice Dondi, Franco Simone, il duo Nuzzo-Di Biase, Marco Celada, Vince Tempera e Anna Maria Petolicchio e tanti altri protagonisti del Festival che, a sorpresa, interverranno nello studio allestito al Palafiori. Il tutto con la conduzione impeccabile di Riccardo Bocca. Il programma è scritto dallo stesso Bocca con Anna Bisogno che sarà anche presenza fissa nel talk, e Roberta Maggio, esperta di comunicazione, con la regia di Marco Fiata.



"Di Bocca in Bocca sarà un talk irriverente che proverà a ri-raccontare il Festival ripulendolo da una sorta di schema che accompagna le analisi e i commenti. Insomma, noi andremo oltre i ciclostili e il già detto - ha promesso Anna Bisogno - Sono molto incuriosita dalle performance di Chiara Ferragni che lascia la sua atmosfera mediale di riferimento per il media più tradizionale che ci sia, la televisione", ha concluso. Cresce la curiosità.