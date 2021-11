Curiosità, la storica Anna Profumerie apre i battenti anche in piazza Portanova

Tanta curiosità in centro: la storica "Anna Profumerie", apre la sua sede anche in piazza Portanova. Folla di curiosi, in occasione del nuovo polo di stile e bellezza.

La riflessione

Se è vero che diversi negozi sono stati costretti a chiudere i battenti a causa dell'emergenza Covid e delle sue ricadute negative a livello commerciale, c'è anche chi, dunque, riesce a proseguire l'attività e, anzi, a raddoppiarla. Un segnale di speranza per l'economia locale.