Anniversario dell'attentato delle Brigate Rosse: commemorazione delle vittime a Salerno

Nella giornata di domani (sabato 26 agosto 2023), alle ore 9.30, in Via Parisi (ora Piazza Vittime del Terrorismo) nel quartiere Torrione di Salerno, con la partecipazione delle autorità istituzionali, del Cappellano Provinciale della Polizia di Stato, dei rappresentanti della sezione provinciale dell’A.N.P.S. e dei familiari delle vittime, saranno ricordati gli agenti della Polizia di Stato Mario De Marco ed Antonio Bandiera e il Caporale dell’Esercito Antonio Palumbo, che persero la vita a seguito dell’attentato terroristico delle Brigate Rosse.

L'attentato delle Br

Il delitto avvenne intorno alle ore 15 del 26 agosto 1982, con l’assalto ad un’autocolonna dell’89° Battaglione Fanteria Salerno che dalla Caserma Cascino si recava alla Caserma Angelucci.All’incrocio di via Amato con Via Parisi due autovetture con a bordo i terroristi assalirono il convoglio militare per impossessarsi delle armi in dotazione ai soldati. Il Caporale Palumbo, che aveva tentato di reagire, fu ferito gravemente. Una pattuglia della Squadra Volante, allertata dagli spari, accorse immediatamente sul posto. I quattro agenti intervenuti furono bersagliati da numerose raffiche di mitra. L’agente della Polizia di Stato Antonio Bandiera, alla guida dell’autovettura, cadde mortalmente ferito, mentre l’agente Mario De Marco, trasportato all’ospedale di Napoli, morì il successivo 30 agosto.A seguito delle gravi ferite riportate, il Caporale dell’esercito Antonio Palumbo, originario della Puglia, morì il 23 settembre seguente.