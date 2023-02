Salerno non dimentica: venti anni fa "Yasmina" si arenò sul litorale di Torrione

Sono passati esattamente venti anni (era il 4 febbraio 2003) da quando, improvvisamente, una nave sconosciuta si arenò sul lungomare Tafuri di Torrione, a Salerno. Era la Yasmina Kingstown di proprietà dell’Armatore Quay Success Ltd delle Isole Vergini Britanniche e battente bandiera dello stato di Saint Vincent-Grenadines, che si arenò sul litorale salernitano e vi rimase fino al 15 settembre dello stesso anno.

La storia

Venti gli uomini che ne formavano l’equipaggio e che, in attesa di entrare nel porto di Salerno, si ritrovarono a fronteggiare condizioni meteorologiche avverse e tali da trascinare la nave sul bagnasciuga della spiaggia. I primi tentativi di recupero, purtroppo, non risolsero niente. E per questo si fece ricorso a due rimorchiatori del Porto di Napoli, Mastino e Punta Campanella, che intrapresero le operazioni con l'aiuto di una draga e di due pescherecci, cui era stato assegnato il compito di rimuovere la sabbia che si era depositata ai lati dello scafo della nave. Nemmeno questo intervento servì: le operazioni successive di recupero della Yasmina, avvenute grazie al rimorchiatore Olanda e alla draga Salamander,durarono complessivamente 169 giorni, durante i quali la nave divenne una vera e propria attrazione non solo per i salernitani, ma anche per tanti turisti e semplici passanti incuriositi per la sua presenza nel cuore della città.

La curiosità

In tanti, in queste ore, stanno condividendo sui social foto selfie scattati davanti a quella nave sconosciuta che la città di Salerno non ha mai dimenticato.

Le foto sono di Guglielmo Gambardella