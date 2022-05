Salernitana-Udinese, annullata anche la proiezione in piazza a Castel San Giorgio

Dopo la fumata nera per il maxischermo in piazza della Libertà, è stata annullata anche la proiezione della partita Salernitana-Udinese in programma a Castel San Giorgio. In piazza della Concordia, infatti, sarebbe stato possibile assistere tutti insieme alla sfida calcistica, ma la sindaca Paola Lanzara ha comunicato che l'iniziativa non si terrà.

Il post Facebook

"Ci scusiamo con tutti i tifosi e quanti avrebbero assistito, a distanza, alla partita. Ma per ragioni di sicurezza e ordine pubblico abbiamo deciso di annullare l'evento. Ce ne scusiamo con i tifosi", ha sottolineato a mezzo Facebook Lanzara.