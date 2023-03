Sala Consilina: un annullo filatelico di Poste Italiane in occasione del "Premio Nicola Giacumbi"

Un evento da non perdere per tutti gli appassionati di filatelia e non solo: Poste Italiane, infatti, ha annunciato che il 19 marzo, in occasione della 42esima edizione del Premio Nicola Giacumbi, sarà disposto un servizio di annullo filatelico speciale, recante la dicitura: "42° Edizione Premio Nicola Giacumbi – 1928-1980 – 19.3.2023 – 84036 Sala Consilina (SA)”.

L'evento

Sarà possibile, quindi, bollare con tale annullo speciale, richiesto dal Rotary Club Sala Consilina, tutte le corrispondenze presentate al Teatro Comunale Mario Scarpetta, in via Cappuccini a Sala Consilina, il giorno 19 marzo, dalle ore 16.00 alle ore 20.00.