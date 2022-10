Annullo filatelico a Ravello

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Poste Italiane informa che domani, 4 ottobre, in occasione della manifestazione “VIII Centenario Del Passaggio Di San Francesco In Costa D’Amalfi”, sarà disposto un servizio di annullo filatelico speciale, recante la dicitura: " VIII Centenario Del Passaggio Di San Francesco In Costa D’Amalfi - 4.10.2022 – 84100 Ravello (SA)”.

Sarà possibile quindi bollare con tale annullo speciale, richiesto dall’Associazione Ravello Nostra, tutte le corrispondenze presentate presso i Giardini del Monsignore in Viale Wagner, 84010 Ravello (SA), il giorno 4 ottobre, dalle ore 11.00 alle ore 17.00.

Eventuali commissioni filateliche devono essere inoltrate a Poste Italiane S.p.A. / U.P. Amalfi / Corso delle Repubbliche Marinare, 35 – 84011 Amalfi (SA) (tel. 089 8304831)