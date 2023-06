Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è svolta ieri sera a Sala Consilina la manifestazione inaugurale della nuova sezione Anpi Diano-Tanagro, che raccoglie l’ambito territoriale da Montesano a Teggiano, S.Pietro al Tanagro, Auletta. Particolarmente significativa la presenza dei familiari del caduto partigiano Giovanni Marmo, trucidato dai militi repubblichini ad aprile del ’44 a Civitella Val di Chiana. Toccante è stata la testimonianza svolta (in video collegamento) di Giovanni Bellacci della sezione Anpi di Foiano della Chiana, nipote del comandante partigiano Ezio Raspanti (“Mascotte”) compagno di formazione di Giovanni Marmo e della medaglia d’oro Livio Nencetti. La nuova sezione, la quindicesima in provincia, sarà ospitata nella Camera del Lavoro di Sala Consilina intitolata al confinato antifascista Ettore Bielli. Proprio per rimarcare il carattere territoriale della sezione Diano-Tanagro, questa è stata volutamente intitolata oltre che a Giovanni Marmo anche al caduto partigiano di Auletta Raffaele Giallorenzo. Significativa la presenza del sindaco di Sala Consilina, di molti amministratori, lavoratori, studenti e militanti della CGIL. Si cercherà, nel prossimo 16 aprile 2024, 80° della morte di Giovanni Marmo di celebrare la ricorrenza assieme all’ANPI provinciale di Arezzo, sugellando un gemellaggio di memoria e di rinnovato impegno antifascista.