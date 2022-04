Antonello Manuel Rega (FdI) nominato Responsabile del Dipartimento Enti Locali per l’Agro sarnese – nocerino

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

E’ del 5 aprile scorso la notizia della nomina a Responsabile del Dipartimento Enti Locali per l’Agro sarnese – nocerino di Antonello Manuel Rega, consigliere capogruppo di Fratelli d’Italia, presso l’Ente di Palazzo San Francesco, sede comunale della città di Sarno.

Dopo la nomina a componente del direttivo provinciale del partito guidato da Giorgia Meloni, nella scorsa estate, arriva dunque una nuova soddisfazione per il neo responsabile, frutto di una militanza politica pluridecennale, che lo hanno visto impegnarsi dapprima nel ruolo di assessore, poi in quello di capogruppo del gruppo di maggioranza della giunta Mancusi ed ora come consigliere di minoranza, e dopo la candidatura alle scorse elezioni provinciali, dalle sedi del partito è giunta la missiva per quest’ultimo incarico ufficiale.

E’ stato infatti il responsabile provinciale del Dipartimento Enti Locali, Italo Giuseppe Cirielli De Mola ad inviare una missiva ufficiale per rendere nota la nomina, il quale si è detto “sicuro di un eccellente lavoro per la crescita ed il radicamento del partito sul territorio”. Un territorio che è particolarmente caro al neo responsabile , che ringrazia “il partito ed Italo Cirielli per la fiducia, soprattutto in questo momento storico particolare, dove c’è bisogno di rinsaldare quei valori forti, di cui il partito oggi è sicuramente emblema, e che oggi più che mai rappresentano una certezza e per questo motivo devono essere sempre più radicati all’interno del comprensorio dell’Agro sarnese – nocerino”.