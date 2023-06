Da Pontecagnano al disco d'oro: la storia del dj e producer Galano

Il suo nome d'arte Galano è in realtà il suo cognome reale. Un vero e proprio marchio per tenere i piedi ben piantati nelle sue radici. La testa ed il cuore, invece, preferiscono sperimentare, giocando con la musica elettronica ed evitando le comfort zone. Per raccontare chi è Antonino Galano, dj classe 2000 ed originario di Pontecagnano Faiano, bisogna partire da qui.

Galano

Dal primo singolo pubblicato su Spotify, The Way, sono passati cinque anni. Da allora le uscite discografiche sono state ben nove e tanti i featuring con artisti di fama (Sol Novaro, Vlln, B Martin ed il salernitano Freddy See). "La mia passione per la musica - racconta- nasce all’età di 13 anni, quando girando su YouTube mi sono imbattuto nei primi mix di musica house e negli aftermovie dei festival. Da lì ho avuto un attrazione verso la figura del dj che mi ha portato ad avvicinarmi al mondo della produzione musicale". E l'ispirazione da dove arriva? "Ascolto musica di ogni tipo, cerco di reinventarmi su ogni traccia e soprattutto provo a trasmettere qualcosa a chi ascolta". Tanti i progetti in cantiere per futuro prossimo: "Attualmente non ho niente di programmato, ma ho dei brani su cui sto lavorando. Volutamente ho deciso di far passare un po’ di tempo dall’ultima mia release 'Call Your Bluff’ per lavorare di più su me stesso e su idee che ritengo più valide. Nel frattempo ho lavorato a co-produzioni, una delle quali - "Pistole nella Gucci" di Janax e Niko Pandetta - mi ha portato a ricevere un disco d’oro".