Tifo allo stadio e maglietta dei suoi idoli: il compleanno speciale di un baby tifoso Granata

Spegne oggi la sua 8° candelina, Antonio Russo, baby tifoso doc della Salernitana che si prepara a vivere un compleanno speciale dalle tinte Granata.

A rendere unici i i festeggiamenti per il bimbo, infatti, hanno pensato papà Livio e l'amico Francesco Caterina, noto in città come "acchiappavip". Antonio sarà allo stadio Arechi, questo pomeriggio, per tifare la Salernitana, indossando la maglia Granata dei suoi idoli: regalo graditissimo, questo, per il bambino che non avrebbe potuto sognare un compleanno migliore.