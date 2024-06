Il salernitano Antonio Sica di RTL 102.5 vince il "Microfono d'Oro"

La prima radio d’Italia, RTL102.5, vince il "Microfono d’oro", categoria attualità, con la trasmissione "Protagonisti" (in diretta dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 21). La premiazione avverrà il prossimo 4 luglio in Campidoglio, a Roma e tra i nomi dei premiati spunta quello del salernitano Antonio Sica in diretta ogni giorno dagli studi RTL 102.5 posizionati all’interno dell’aeroporto “Leonardo Da Vinci” di Fiumicino, dove ogni giorno transitano migliaia di passeggeri che spesso si ritrovano a condividere storie di viaggi e di vita proprio in radiovisione. Con lui alla conduzione di Protagonisti ci sono Francesco Fredella, Gianni Simioli e Francesco Taranto e insieme raccontano in modo scherzoso le notizie del giorno con ospiti di ogni tipo, dai protagonisti della politica e dello spettacolo italiano fino ad arrivare ai Very Normal People.

Il legame con Salerno

Antonio Sica, classe 1995, non a caso si definisce sui suoi profili social "un salernitano a Roma". Non ha mai perso il contatto con il territorio e le sue radici ma facciamo un passo indietro; Toni, così come ormai lo chiamano tutti, ha mosso i primi passi all’interno del mondo radiofonico grazie alla storica emittente salernitana Bussola 24, che lo ha accolto ai suoi microfoni non ancora maggiorenne alimentando la sua passione. Tra una diretta e l’altra ha completato gli studi in Comunicazione all’Università degli Studi di Salerno. Ad oggi continua a contribuire alle attività culturali della città grazie alla collaborazione con il Teatro La Ribalta di Salerno e alla conduzione di numerosi eventi sul territorio.

La sua Onda, al mattino c'è anche Radio Zeta

“Protagonisti” è solo un tassello della giornata del conduttore salernitano. Difatti, ogni mattina dalle 6 alle 9 è in diretta su Radio Zeta con il "Buongiorno Zeta", la radio del gruppo RTL 102.5 dedicata ai più giovani che sta conquistando tutti, grandi e piccini.