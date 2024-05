AperiScuola, torna il format promosso dall’Istituto San Giuseppe

Torna l’AperiScuola, il format promosso dall’Istituto San Giuseppe. Il secondo appuntamento in programma per giovedì 23 maggio, al Lap Station di Sant’Egidio del Monte Albino a partire dalle 18. Forte del successo riscosso del primo appuntamento del 19 aprile, il San Giuseppe ripropone l'AperiScuola, l’evento ideato per unire divertimento, scoperta e informazione. L’istituto ritrova la collaborazione del Lap Station di Sant’Egidio che torna ad essere la cornice ideale per un pomeriggio dedicato a genitori e ragazzi interessati a conoscere da vicino l'offerta formativa del San Giuseppe.

Il format

“Il primo AperiScuola ha segnato un punto di inizio per l’Istituto San Giuseppe”, dichiara la direttrice Roberta Langella, “il valore dell’inclusività, della formazione e della famiglia ci spinge a voler fare sempre di più e, per questo, abbiamo deciso di replicarci, dopo pochi giorni dal primo appuntamento. Vogliamo dare voce e risonanza al nostro Istituto, alle nostre idee e alla nostra grande famiglia”. L’istituto San Giuseppe, realtà già affermata nel territorio, si distingue per il coinvolgimento attivo dei ragazzi in attività extrascolastiche di valore. Oltre al primo AperiScuola, i ragazzi del San Giuseppe si sono già resi protagonisti di iniziative benefiche, come il progetto “Caritas” in collaborazione con i parroci locali e la collaborazione con la Fondazione Carminello Ad Arco Onlus. Da non perdere quindi il secondo appuntamento con l’aperitivo, ad attendere i ragazzi, un coinvolgente dj set che animerà il pomeriggio e renderà l'atmosfera ancora più speciale. Non mancheranno inoltre gadget brandizzati, come i "braccialetti musicali" già distribuiti nella prima edizione, insieme a tante altre sorprese. Durante l'evento, sarà possibile incontrare gli alunni e i docenti del San Giuseppe, pronti a raccontare la loro esperienza e rispondere a domande e curiosità. Un'opportunità preziosa per conoscere meglio la metodologia didattica, i percorsi formativi e le attività extrascolastiche offerte dalla scuola, il tutto concedendosi un piacevole aperitivo.