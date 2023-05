"CityTrekk": al Comune si presenta la nuova app

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il Progetto ERASMUS+ “READY, STEADY, CLICK: WALK AROUND THE CITY AND HELP THE PLANET” - CODICE PROGETTO 2020-1-IT02-KA229-079119 è nato per sensibilizzare gli alunni sulle problematiche ambientali, sui rischi derivanti dalle emissioni nocive nell' atmosfera, dall' eccessiva produzione di rifiuti e dallo scorretto smaltimento degli stessi. Nel contempo si è voluto disincentivare scorrette abitudini a favore dell' adozione di stili di vita sostenibili ed eco - friendly. La manifestazione conclusiva comprenderà un programma molto ampio su 4 giorni nel mese di maggio, dal 2 al 5 maggio.

Giovedì 4 maggio, alle ore 10.30, al Salone dei Marmi del Comune di Salerno verrà presentata l’app "CityTrekk" realizzata in collaborazione con il Comune di Salerno e con il supporto tecnico specialistico del prof. Nappi dell'Università degli Studi di Salerno e dall'associazione sportiva ABS. L' app potrà essere utile a tutti coloro che vorranno scoprire le mete culturali, artistico/architettonico che la città di Salerno offre loro. Le ricerche storico artistico ed architettonico sono state realizzate dagli alunni del liceo De Sanctis guidati dai propri docenti. Alla presentazione parteciparanno: Vincenzo Napoli, Sindaco di Salerno, Gaetana Falcone, Assessore alla Pubblica Istruzione, Cinzia Lucia Guida, Dirigente Scolastica del Liceo Statale F. De Sanctis, Michele Nappi, UNISA Dipartimento di Informatica, Chiara Pero, ricercatrice Dipartimento Informatica, Michele Buonomo, Legambiente, la professoressa Antonella Trotta del dipartimento DISPAC UNISA, il responsabile dell'associazione sportiva, Maurizio Foccillo. Alla fine dell’evento verranno consegnati gli attestati alle scuole partner del progetto di Grecia Portogallo Romania e Turchia.