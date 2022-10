"Siamo gli invisibili delle vittime: subito Commissione d'Inchiesta Covid": l'appello di Caterina Firmani

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Sono invisibile e come me siamo in tanti ad essere inesistenti. Siamo gli invisibili delle vittime covid, siamo persone che hanno perso il cuore, che non hanno più una vita normale. Mio marito, il mio eroe, è entrato in ospedale e poi ... e poi non l'ho più visto e sentito. Solo, abbandonato non ho potuto fargli visita neppure bardata, neppure con il vaccino, neppure attraverso un vetro ... solo con se stesso, solo con occhi sconosciuti, impaurito, scoraggiato, aveva bisogno di sostegno e noi a casa avevamo bisogno di informazioni sempre erano sempre più scarne, inutili, insignificanti. Medici diversi ogni sera, "stabile" e stop...

Senza riconoscimento, senza. Autopsia, intubato senza essere avvisati: mio marito mi ha chiesto di tornare a casa e invece a casa non è più tornato. Gli eroi? Questi sono gli eroi ... Siamo un esercito di silenziosi, di coloro che fino ad oggi non sono scesi in piazza, non hanno fatto chiasso... siamo mamme, papà figli, nipoti. Siamo esseri umani che sono distrutti e continuano a essere schiacciati. Nessun avvocato ci aiuta, nessuna anima pia si schiera con noi che siamo dolore d'anima. Nessuno parla di noi. Andrà tutto bene? Non è andato tutto bene e non andrà bene se non se ne parla...

COMMISSIONE DI INCHIESTA COVID SUBITO. VOGLIAMO. VERITÀ E GIUSTIZIA PER I NOSTRI CARI.

Caterina Firmani