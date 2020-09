Aquila minore in migrazione: lo spettacolare scatto a San Giovanni a Piro

Alzando lo sguardo al cielo, non mancano mai emozioni, sul Monte Bulgheria di San Giovanni a Piro, nel salernitano. Proprio lì, il fotografo Andrea Sorrentino ha catturato con la sua macchina fotografica un'aquila minore in migrazione. Uno scatto spettacolare che ha conquistato in poco tempo innumerevoli like.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.