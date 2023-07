Curiosità, una salernitana arbitro di linea della finale del torneo di Wimbledon

Una salernitana sul campo da tennis più importante del mondo. Piera Carugno, ingegnere aerospaziale originaria di Pontecagnano Faiano, è stata l'arbitro di linea della finale di Wimbledon fra Alcaraz e Djokovic, disputata oggi sul campo centrale di Londra.

Arbitro di linea

Piera Carugno dal 2018 fa parte del team degli arbitri di Wimbledon, il torneo più importante del tennis mondiale. "Un grande risultato che in pochi nella vita potranno avere l’onore di raccontare" afferma il sindaco di Pontecagnano Faiano, Giuseppe Lanzara, che aggiunge: "Non vedo l'ora di poterla incontrare per complimentarmi di persona e farmi raccontare le emozioni di un’esperienza simile. Nel frattempo le auguro di divertirsi e godersi lo spettacolo a pochi centimetri da due mostri sacri del tennis".