Napoli-Parco di Paestum e Velia, parte l' "Archeotreno" per i turisti

Ai nastri di partenza la stagione 2023 dei treni storici in Campania. L’iniziativa è di ACAMIR (Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti) in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane. Saranno, complessivamente, 69 corse le corse messe a disposizione per un totale di?13mila posti a bordo, ai quali si aggiungono 2000 posti bici per incentivare lo sviluppo di un turismo lento e sostenibile anche attraverso la possibilità di traportare gratuitamente sul treno la propria bicicletta utilizzando antichi bagagliai restaurati e attrezzati a tale scopo.

Gli itinerari

Archeotreno: congiunge la città di Napoli con le vicine aree archeologiche di Pompei, Paestum e Velia, dichiarate dall’Unesco patrimoni mondiali dell’umanità.

Pietrarsa Express: il treno storico che congiunge il centro di Napoli con il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa;

Reggia Express: da Napoli Centrale direttamente all’ingresso della meravigliosa Reggia di Caserta, antico palazzo reale borbonico del Regno di Napoli;

Irpinia Express: il treno storico che percorre la storica linea ferroviaria Avellino – Rocchetta

Confermati inoltre gli itinerari da Napoli a Fragneto Monforte, in occasione del Festival internazionale delle Mongolfiere, e da Napoli a Pietrelcina per l’anniversario della morte di San Pio.

I biglietti

I possessori dei titoli di viaggio sia di andata sia di ritorno del treno storico Reggia Express avranno diritto ad un biglietto scontato per la visita alla Reggia di Caserta (Appartamenti Reali, Parco Reale e Giardino Inglese). Sarà possibile acquistare il biglietto online su Ticketone. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web e sulle pagine ufficiali della Fondazione FS sui principali social network. I biglietti per viaggiare a bordo dei treni storici possono essere acquistati su tutti i canali di vendita di Trenitalia, biglietterie, App e sito ufficiale.