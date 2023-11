Archivio di Stato, Edificio Torre intitolato all’ex direttore Guido Ruggiero

Si terrà il 15 novembre, l'intitolazione dell'edificio Torre dell'Archivio di Stato di Salerno all’ex direttore Guido Ruggiero, già direttore dell’Archivio di Stato di Salerno dall’1 novembre 1980 al 1996 e dal 1998 al 1999. L’Edificio – Torre è stato costruito grazie al suo impegno fra il 1983 e il 1996, struttura che ha ampliato la capienza dell’Istituto come moderno e funzionale deposito archivistico. La sua dedizione ha altresì consentito di risanare e riordinare l’Archivio, dopo i danni subiti con il sisma del 23 novembre 1980, e alla documentazione ivi custodita ha attinto per la realizzazione di numerose pubblicazioni. Su impulso della famiglia Ruggiero e della direttrice dell’Archivio, la dottoressa Fortunata Manzi, di recente nomina, si è voluto dedicare a lui tale funzionale annesso all’edificio principale e la cerimonia di intitolazione avrà luogo, nel corso del convegno: “La costruzione dell’Edificio – Torre dell’Archivio di Stato di Salerno; in memoria di Guido Ruggiero (1938 – 2023)”, mercoledì, 15 novembre 2023, alle ore 10:30 nel Salone Bilotti dell’Archivio di Stato, in piazza Abate Conforti.

Il programma

Dopo gli indirizzi di saluto della direttrice Manzi, interverranno l’onorevole Alfonso Andria, presidente del Centro Universitario Europei per i Beni Culturali e la professoressa Maria Galante, già Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Salerno – UNISA. Seguiranno, inoltre, le testimonianze di colleghi, studiosi e amici. Al termine della conferenza, verrà scoperta la targa commemorativa all’ingresso dell’Edificio – Torre.