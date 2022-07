Arciconfraternita della Madonna del Carmelo: ne entra a far parte anche la vicesindaca Memoli

Anche la vicesindaca Paky Memoli è entrata a far parte dell'arciconfraternita della Madonna del Carmelo: è stata insignita dello scapolare insieme a Tiziana Greco, Antonino Sessa, Salvatore Memoli ed Emilio Oliva durante la messa celebrata stamattina dall'arciverscovo Andrea Bellandi, presso il Santuario del Carmine.

Il pensiero

"Auguri mamma anche se sei lassù - ha scritto sui social la vicesindaca, dedicando un pensiero alla sua mamma volata in Cielo - Oggi per te e per la nostra famiglia è un giorno speciale: sono entrata a far parte dell’Arciconfraternita di Maria SS del Carmine. Dopo un percorso di fede grazie a Don Italo ed al Priore Paolo Califano oggi ho ricevuto da Sua Eccellenza Arcivescovo Andrea Bellandi lo Scapolare che è simbolo di vita del Vangelo in ogni sua prospettiva. Lo Scapolare Testimone dei valori che mi hai insegnato non solo con parole ma con i fatti. Testimone la fede con l’amore e la speranza". La vicesindaca, dunque, ha ringraziato la sua mamma per ciò che le ha insegnato: la fede come forza della vita. Attimi di commozione.