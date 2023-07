Dalla Giornata Pro Episcopo, al 50° anniversario per Don Bacco, fino al ritiro dell’Ordo Virginum: fermento in Arcidiocesi

Giornata di Grazia, oggi, 6 luglio, per l’Arcidiocesi di Salerno – Campagna – Acerno che si stringe attorno al Suo Pastore, S.E. Monsignor Andrea Bellandi, in occasione del suo quarto Anniversario di Ordinazione Episcopale ed inizio del Ministero Pastorale. In questo giovedì, la nostra Arcidiocesi celebra, infatti, “la giornata Pro Episcopo”. Il 4 maggio 2019, l’Arcivescovo S.E. Monsignor Bellandi è stato eletto da Papa Francesco come Arcivescovo della nostra Diocesi ed il 6 luglio 2019 è stato ordinato Vescovo per la preghiera consacratoria e l’imposizione delle mani di S.E. il Cardinale Giuseppe Betori che ha associato a sé S.E. il Cardinale Crescenzio Sepe e S.E. Mons. Filippo Santoro.

Il 50° anniversario di Ordinazione Sacerdotale di Don Generoso Bacco

In questa giornata gioiosa, inoltre, lo stesso Arcivescovo di Salerno-Campagna Acerno annuncia la Santa Messa di ringraziamento per il 50° Anniversario di Ordinazione Sacerdotale di Don Generoso Bacco, prevista domani, 7 luglio, alle ore 18.30, presso il Santuario di S. Maria SS.ma di Carbonara, a Giffoni Valle Piana. “Venerdì saranno 50 anni di Sacerdozio per Don Generoso Bacco, ordinato il 7 luglio del ’73 dal Vescovo Gaetano Pollio presso la SS Annunziata di Giffoni – ricorda S.E. Monsignor Bellandi - E’ una ricorrenza bella proprio perché espressione di fedeltà al Ministero Sacerdotale che don Genè (come viene soprannominato a Giffoni) ha mostrato. E di conseguenza anche una fedeltà a quelle parrocchie delle zone superiori Giffoni Superiori, come Curti, Curticelle, Santa Caterina, San Giovanni e Sovvieco che, in questi anni, ha servito con dedizione e disponibilità. Ricordare e festeggiare questo traguardo è una testimonianza preziosa per tutti i sacerdoti”, aggiunge l’Arcivescovo che, venerdì, dunque, presiederà la Santa Messa presso il Santuario Maria SS. di Carbonara.

Il ritiro spirituale delle Consacrate dell’Ordo Virginum

Durante il week-end, infine, un gruppo di donne Consacrate dell’Ordo Virginum vivrà un momento di ritiro spirituale, con la guida del Delegato Arcivescovile, il francescano Padre Leone Esposito Mocerino. “Sarà un momento importante perché la Consacrazione alla Vocazione nel mondo è un segno particolarmente adatto ai tempi di oggi”, ha concluso S.E. Monsignor Bellandi.