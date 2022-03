Emergenza Ucraina: l'arcivescovo Bellandi invita i parroci ad accogliere i profughi

Tutti in preghiera affinchè cessi la guerra in corso. In particolare, la CEI ha chiesto che la celebrazione della santa messa di venerdì 18 marzo sia dedicata a chiedere con forza al Signore il dono della pace in Ucraina. Dunque, anche la chiesa Italiana si inserirà nel percorso di preghiera iniziato il 2 marzo in Albania.

L'appello dell'arcivescovo

Intanto, nella diocesi di Salerno-Campagna-Acerno, l'arcivescovo, sua eccellenza monsignor Andrea Bellandi, invita le parrocchie a mettere a disposizione eventuali spazi adatti ad accogliere i profughi dell’Ucraina. I sacerdoti, dunque, potranno comunicare la loro eventuale disponibilità alla Caritas diocesana.