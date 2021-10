Flavio Esposito: un'artista emergente?

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Il suo nome è Flavio Esposito, 29 anni originario di Napoli Centro. Appassionato di musica e con diversi anni di esperienza nel settore dello spettacolo. Proveniente da un passato come venditore al dettaglio di strumenti musicali e poi da uno studio discografico di famiglia (frequentato da molti artisti partenopei di spicco) i quali si trovavano in Melito di Napoli, stessa struttura che era anche scuola di musica. Tutto è partito da qui, quando Flavio, nel corso degli anni ha maturato esperienze e, di conseguenza, capacità tecniche nel settore.

Appassionato di Musica Italiana, Straniera e Napoletana, oggi è proprietario di un canale YOUTUBE che sta riscontrando un certo successo in poco tempo dalla sua creazione, canale accompagnato anche da altri social come Facebook e Instagram i quali profili professionali sono ad oggi molto seguiti dal pubblico di tutte le età. Flavio Esposito Official (così come rinominato sulle piattaforme) è ad oggi sinonimo di musica, infatti i profili ospitano importanti COVER di molti brani Italiani, Stranieri e maggiormente Napoletani, i quali, questi ultimi risultano essere statisticamente più gettonati e seguiti dal pubblico Nazionale e non.

Flavio Esposito potrebbe non essere ancora molto conosciuto ma, grazie al suo intervento come ospite in diverse feste e serate a tema musicale, avanza velocemente verso una strada artistica di spicco. Consigliamo infatti di visitare i suoi profili Sociali al fine di sapere di più su questo giovane artista emergente, ha pubblicato il 28 Novembre 2021 un nuovo videoclip con la COVER del brano ARIA PULITA reso inizialmente celebre dall'artista Neomelodico FRANCO CALONE, il quale video sta letteralmente riscontrando molto successo sul web.

Sembra infatti, sulla base dei contenuti di YOUTUBE, che Flavio nutra una certa simpatia per la famiglia CALONE. C'è da aspettarsi una futura collaborazione e qualche suo inedito? Seguitelo sui Social e lo scopriremo!