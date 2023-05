Art Adv, a Salerno il primo murales mangia smog contro la violenza

L’arte come strumento di comunicazione e cambiamento. Per la prima volta Art Adv presenta a Salerno un progetto unico nel suo genere, una campagna pubblicitaria eco sostenibile e di grande sensibilizzazione, ideata per l’azienda "Miele Più" con oltre settant’anni di esperienza tra innovazione ed attenzione all’ambiente. Un murales che diventa un vero e proprio “polmone” per la città, scritte di odio e discriminazione che vengono ricoperte con opere d’arte, colori, forme, fantasie per una comunicazione del tutto non convenzionale. La tradizione e l’evoluzione, il passato e il presente si mescolano generando una visione ampia di ciò che potrebbe essere il futuro e l’animo artistico esprime in pieno l’essenza del mutamento attraverso un’opera caratterizzata da un contrasto di toni intensi e forme geometriche che riportano ad un’atmosfera dal sapore vintage, reinterpretando la maiolica simbolo di storia e identità. Un muro semi distrutto viene, così, ricoperto dalla bellezza delle fantasie riportando al concetto di ristrutturazione, trasformazione, con un claim profondamente significativo: “Costruisci il cambiamento” perché è proprio dalla volontà di crescita che è possibile aprire lo scenario a qualcosa di nuovo e diverso, al pari di ristrutturare la propria casa, i propri ambienti, il mondo che ci circonda.

L'iniziativa

L’opera non trasmette solo un messaggio ricco di valori, ma racchiude essa stessa valore per la città, grazie all’utilizzo dei prodotti Edilcol, ideati per assorbire l’inquinamento generato dalle auto. In questo scenario, grazie al patrocinio del Comune di Salerno, si sviluppa poi un percorso itinerante di riqualificazione urbana, mediante la realizzazione di mini murales con lo scopo di ricoprire scritte di odio, violenza e discriminazione. Insulti ed offese presenti in alcuni punti della città si trasformano in espressioni di arte e gentilezza. Grazie al sindaco Vincenzo Napoli, con il supporto del consigliere Gianluca Memoli, è stato possibile individuare alcune scritte contenenti frasi violente, ricoprendole con mini opere artistiche.

Street Art Adv è un’idea di Up Adv srl, agenzia creativa specializzata nel settore della pubblicità, del marketing e della comunicazione che, con passione, si impegna a veicolare nobili ideali, grazie all’intuizione dell’amministratore Vincenzo Senese.

Il progetto è ampio e in costante crescita, l’arte diventa veicolo di informazioni, racchiude molteplici significati: contrastare le forme di odio e violenza, sostenere il concetto di ristrutturazione e mutamento, riqualificare le zone della città di Salerno, rispettare il pianeta, mediante l’utilizzo di pitture anti-smog. Art Adv ha ideato l’opera d'arte pubblicitaria su commissione, grazie alla partnership con Miele Più, azienda con un’esperienza di settanta anni nel settore dell’architettura e del design e che oggi punta sull’importanza di un marketing fuori dagli schemi, grazie alla visione di Paolo Miele da tempo impegnato a guidare la sua azienda verso l’innovazione senza mai dimenticare le radici di una storia familiare in continua evoluzione. Per Miele Più la nascita di una campagna pubblicitaria originale ed intrisa di valori attinge al passato per la costruzione del cambiamento. Non solo 25 mq di Street Art Adv da poter ammirare in Piazza Caduti Civili di Brescia, Tra le zone più popolose della città, nel quartiere orientale di Salerno, ma anche una serie di mini murales itineranti che contrastino ogni forma di odio, diffondendo gentilezza con l’utilizzo di pitture anti smog. La mission: comunicare, sensibilizzare, coinvolgere".