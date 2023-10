Art Days Campania, un percorso di performance e musica a Salerno con la Fondazione Bartolomeo Gatto

La Fondazione Bartolomeo Gatto, in occasione dell’edizione 2023 di Art Days Campania, ha deciso di mettere in campo un vero e proprio percorso, che parte da Piazza Monsignor Bolognini (che dal 1998 ospita la scultura dell’artista dal titolo “l’Abbraccio”) con destinazione la sede del Comune. Piazza Bolognini è diventata il luogo della contaminazione artistica con una performance/installazione tersicorea a cura di Campania Danza per la coreografia di Antonella Iannone. Un gioco d’intrecci e rimandi al concetto di abbraccio urbano che la Fondazione ha declinato anche per la fotografia lanciando un contest dedicato.

Un gioco d’intrecci e rimandi al concetto di abbraccio urbano che la Fondazione ha declinato anche per la fotografia lanciando un contest dedicato. Per partecipare bisognerà scattare una foto sul tema dell’abbraccio, pubblicarla sul proprio profilo Instagram, a partire dal 21 ottobre e non oltre il 29 ottobre 2023, indicando l’hashtag del concorso #abbracciodeigiorni e inserendo (in fase di tag) come collaboratore la @fondazione_bartolomeo_gatto che condividerà sul proprio profilo instagram le immagini che avranno superato la prima selezione. Il 31 ottobre sarà annunciato il vincitore, in palio una litografia “Pietre Amanti” realizzata in tiratura limitata. Sempre oggi è stato aperto l’atelier di Bartolomeo Gatto, oggi sede della Fondazione. A Giovi, (in via Altimari 10), alle 12 si è tenuta l’inaugurazione della mostra “Bricconcelle: forme liberate su tela”, percorso espositivo preparato personalmente dall’artista, prima della sua prematura scomparsa il 19 luglio 2021, ed ora proposta postuma e inedita. L’opening della mostra è stato accompagnato dalle note del violino di Francesca Macchiarulo che ha eseguito Sonata di Szymanowski ed una Sonata di Beethoven ed è continuata con una fruizione libera e no stop fino alle 17. La stessa mostra diventerà, di fatto, il “luogo non luogo” di riflessione sulle indagini artistiche di Gatto per le quali le materie assumevano nuove declinazioni. Prospettive originali che servivano - forse – allo stesso artista per rafforzare l’idea di arte al plurale, che contemplasse la forma e la sostanza. C’è poi quel divertimento che è tutto nel titolo “bricconcelle”, una parentesi dalla routine che fa sorridere anche in deroga alle regole più ortodosse.La mostra resterà aperta, in contemporanea con gli Art Days, fino al 29 ottobre dalle 10 alle 13 oppure nel pomeriggio su prenotazione.