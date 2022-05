Ascensione di Gesù al Cielo, tra fede e tradizione: l'usanza dell'acqua con le rose

Si celebra oggi, 29 maggio, l'Ascensione di Gesù al Cielo, a quaranta giorni dalla Pasqua. La tradizione vuole che, ieri, alla Vigilia, venisse lasciata sul davanzale delle finestre una bacinella d'acqua intrisa di petali di rosa: secondo la credenza popolare, Gesù, alla mezzanotte, salendo al Cielo, avrebbe benetto quell'acqua, purificandola. Al mattino di oggi, poi, bagnando il viso, si sarebbe ottenuta la purificazione del corpo.

La curiosità

Fino alla fine degli anni ‘70, l’Ascensione era festa nazionale: tale solennità riveste una notevole importanza nella liturgia cattolica, poiché segna il momento conclusivo della vita terrena di Gesù, che con il suo corpo, alla presenza degli apostoli, si unisce fisicamente al Padre, per non comparire più sulla Terra fino alla sua seconda venuta (Parusìa) per il Giudizio finale. Prima della riforma liturgica, nella festa dell’Ascensione, dopo la lettura del vangelo della Messa solenne, il cero pasquale veniva spento e messo da parte, a testimonianza della dipartita fisica di Cristo dagli uomini. Oggi questo momento è spostato alla Solennità della Pentecoste, a sottolineare l’unità del mistero della Resurrezione e dell’Ascensione di Cristo e del dono dello Spirito Santo a Pentecoste. Oggi, dunque, il cero non viene spento con un particolare rito, come avveniva in passato, ma tenuto acceso per tutto il tempo pasquale e tolto dopo Pentecoste.