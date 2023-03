"ASI Salerno Awards”: aperte le candidature per l’iniziativa che premia le aziende innovative e sostenibili del territorio

Al via, le candidature all’iniziativa “ASI Salerno Awards”, promossa dal Consorzio ASI Salerno con l’obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità nel comparto industriale di Salerno e stimolare, attraverso la presentazione di buone pratiche, l’adozione di comportamenti virtuosi negli ambiti ESG (environmental, social, governance) e innovazione sostenibile. L’iniziativa, rivolta alle aziende del territorio di riferimento, che comprende le aree di Buccino, Cava de’ Tirreni, Contursi, Fisciano, Mercato San Severino, Oliveto Citra, Palomonte, Pontecagnano Faiano, Salerno, mira a porre le basi per la definizione di un ‘‘patto’’ territoriale di sostenibilità che ingaggi le imprese nell’ambito di un processo di miglioramento continuo e misurabile. Le aziende interessate possono candidarsi sul sito www.asisalernoawards.it, nella sezione “Partecipa” entro il 23 aprile 2023. Le aziende partecipanti dovranno fornire una serie di dati e informazioni mediante la compilazione di un questionario, finalizzato ad elaborare un profilo ESG assessment che costituirà la base per l’assegnazione del premio.

Il questionario

Il questionario è composto da una scheda anagrafica per la profilazione delle aziende partecipanti (ragione sociale, settore di appartenenza, dimensione aziendale in termini di forza lavoro e di fatturato). Una scheda per la raccolta degli indicatori chiave quali-quantitativi delle prestazioni ESG; Una scheda (premio innovazione sostenibile) specificatamente dedicata ad un prodotto o servizio ‘‘innovativo’’ sotto il profilo della sostenibilità, ovvero in grado di apportare un beneficio ambientale e/o sociale riconducibile ad uno dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, sviluppato negli ultimi 3 anni da parte dell’azienda. La valutazione si baserà sui risultati dell’ESG assessment e integrata con i pareri di una giuria di esperti (il Comitato Tecnico Scientifico). I riconoscimenti e le menzioni verranno assegnate nel corso di un evento pubblico in programma il 30 maggio a Salerno.

I partner

L’iniziativa è patrocinata da Provincia di Salerno, Comune di Salerno, Confindustria Salerno, Camera di Commercio Salerno, Legambiente, e realizzata in collaborazione con BCC Aquara, BCC Buccino Comuni Cilentani, Banca Campania Centro, BCC Capaccio Paestum e Serino, Banca Monte Pruno. Partner tecnico la Fondazione Saccone. Partner strategici Gruppo Stratego, Collectibus e Bluefoundation.