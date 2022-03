“Asia for Ukraine”, manifestazione di solidarietà a Salerno nel nome di Asia Bassi

L’associazione Italo-Ucraina “Kalyna” e il Comitato Salernitano per gli aiuti all’Ucraina C.S.AU annunciano la manifestazione denominata “Asia for Ukraine”, in programma domenica 20 marzo alle 10 in Piazza della Concordia, per consegnare simbolicamente agli autisti di due autoarticolati gli aiuti raccolti a Salerno nelle ultime settimane e che partiranno per l’Ucraina nella stessa giornata.

La beneficenza

L’iniziativa ideata e proposta dal padre di Asia Bassi, una giovanissima concittadina scomparsa improvvisamente lo scorso mese di novembre 2021 a causa di una leucemia che purtroppo non le ha dato scampo, prevede la presenza del Conservatorio “Giuseppe Martucci” di Salerno. “Faremo tutti da corona ad Asia perché il suo sorriso giunta assieme ai tanti aiuti raccolti anche nel Suo nome ai nostri amici ucraini che stanno vivendo giorni drammatici con disagi notevoli che possono essere almeno parzialmente attenuati da quanto i salernitani generosamente hanno offerto”.