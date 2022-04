Asinello a spasso in via Manganario: tenta di entrare in un market, "fermato" dai passanti

Sorpresa in via Manganario: è spuntato un asinello, questa mattina. I passanti lo hanno notato mentre, disorientato, tentava di entrare in un supermercato.

L'intervento dei cittadini

Così, alcuni cittadini hanno allertato gli enti competenti, fermando l'asinello con un guinzaglio di fortuna. Non si sa a chi appartenga l'animale e come sia giunto fino al market.