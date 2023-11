Smartphone d’Oro 2023, Asl Salerno tra le pubbliche amministrazioni premiate nella quarta edizione del concorso nazionale

C'è anche l’Asl Salerno tra le pubbliche amministrazioni premiate nella quarta edizione del concorso nazionale Smartphone d’Oro 2023 di PA Social a Roma, presso la sede di Binario F dell’Hub LVenture Group e Luiss Enlabs. Lo Smartphone d’oro è ideato e curato dall’Associazione PA Social (prima associazione italiana per la comunicazione digitale) e nasce per dare un riconoscimento annuale alle migliori esperienze delle Pubbliche Amministrazioni per la comunicazione, l’informazione, i servizi ai cittadini attraverso le piattaforme e gli strumenti web, social, chat, intelligenza artificiale.

Il riconoscimento

Nel corso della manifestazione, l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno è risultata tra le vincitrici con il video “Giornata mondiale sulla sicurezza delle cure - Umanizzazione delle cure” a seguito del voto della giuria scientifica di esperti e del voto popolare. Un riconoscimento al complessivo e costante percorso di miglioramento di tutti i processi di comunicazione aziendale, come specificato dal Presidente di Pa Social Di Costanzo e dal Professore Morcellini, emerito di Sociologia dei processi culturali e comunicativi dell’Università Sapienza di Roma. Una quarta edizione molto partecipata, che ha visto in lizza per il premio ben 91 candidature tra enti e aziende pubbliche di tutta Italia. L’Asl Salerno ringrazia tutte le persone che hanno sostenuto la candidatura attraverso il voto online.