Maxi concorso Asmel, c'è il bando: nuove assunzioni nei Comuni campani

Nuove assunzioni nei Comuni campani soci Asmel, l’Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali. Dal 7 marzo sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi e sul Portale InPA i maxi avvisi per gli elenchi di idonei alle assunzioni nei Comuni.

I profili richiesti

Fra i profili richiesti, anche esperti tecnici per il Pnrr, sia laureati che diplomati e operai specializzati. C’è tempo fino al 22 marzo per candidarsi. Chi sarà incluso negli elenchi ci resterà per tre anni o comunque fino all’assunzione a tempo indeterminato. I singoli enti locali interessati possono assumere in sole 5 settimane chiamando gli iscritti negli elenchi tramite interpello e svolgendo una sola prova selettiva.

I Comuni aderenti

Fra i Comuni salernitani che hanno aderito vi sono Pellezzano, Camerota, Sarno, Scafati, Bellizzi e Montecorvino Pugliano. L’obiettivo del Maxi Concorso indetto da Asmel è anche quello di integrare gli elenchi dei profili banditi nel 2022 e messi a disposizione delle esigenze dei 4mila enti locali soci dell’Associazione.