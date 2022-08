Assicurazioni auto, la Campania è la Regione più cara d'Italia

Sale il costo della Rc Auto. La Campania, stando a quanto evidenziato dall'Osservatorio di Facile.it, risulta essere la regione più cara d'Italia. A luglio 2022 per assicurare un veicolo occorrevano, in media, 834,26 euro: l'8,3% in piu' rispetto a inizio anno e addirittura il 79,9% in piu' della media italiana.

Sul territorio

Nel salernitano l'aumento rispetto all'inizio dell'anno è del 5,8% (646.77 euro per assicurare un'auto). Alla base dei rincari l'esaurimento di alcune campagne scontistiche e l'aumento del costo dei sinistri.