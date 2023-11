Tutela dell'ambiente: l'associazione "Schierarsi" piantuma nuovi alberi nel salernitano

L'Associazione Schierarsi lancia l'edizione 2023 del progetto nazionale "Alberi per il Futuro", un'iniziativa finalizzata alla piantumazione di nuovi alberi nei territori della provincia di Salerno, con l'obiettivo di migliorare la qualità delle città. “Gli alberi – spiega l’associazione - sono preziosi alleati che contribuiscono direttamente e indirettamente alla qualità della vita. Assorbono e accumulano grandi quantità di CO2, mitigando l'effetto serra, e attraverso l'ombreggiamento e il rilascio di vapore acqueo nell'atmosfera, contrastano l'effetto isola di calore nelle aree urbane e rallentano il flusso delle acque meteoriche. Inoltre, offrono numerosi benefici, tra cui la riduzione dello stress, la promozione dell'attività all'aria aperta e il rafforzamento del senso di coesione e appartenenza alla comunità”.

L'iniziativa

L'associazione Schierarsi invita la comunità a partecipare attivamente a questa iniziativa in difesa dell'ambiente in occasione della Giornata Nazionale dell'Albero, che si svolgerà dal 18 al 21 novembre 2023. Le attività di piantumazione hanno preso il via il 18 novembre con sessioni programmate a Mercato San Severino in via Municipio (dalle 10 alle 12), a Baronissi in Corso Giuseppe Garibaldi (dalle 12 alle 13:30) e a Campagna (dalle 14 alle 16). Lunedì 20 novembre, l'evento proseguirà ad Agropoli in viale della Repubblica, dalle 10 alle 12. Durante queste sessioni di piantumazione, verranno messi a dimora nuovi alberelli ed arbusti, tra cui lecci, allori, corbezzoli e frassini, specie selezionate per la loro compatibilità con il territorio e la capacità di resistere alle condizioni stressanti dell'ambiente urbano. Queste piantumazioni contribuiranno anche a compensare le perdite subite a causa delle tempeste anomale che hanno colpito il patrimonio arboreo negli ultimi anni. “Sarà fondamentale garantire la tutela e la crescita di questi nuovi alberi, e ogni contributo sarà ben accetto. La partecipazione attiva della comunità rappresenta un fattore determinante nella difesa dell'ambiente. Attraverso il coinvolgimento dei cittadini, è possibile sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi ambientali e promuovere una cultura della sostenibilità” conclude l’associazione.