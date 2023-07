Stazione marittima e Molo Manfredi, l'Autorità Portuale guarda a nuovi "affittuari"

Si fa bella, la stazione marittima dove sono in corso i lavori per la pavimentazione in resina: già ultimata la prima rampa fino al bar interno alla struttura. Dal bianco si è passati al grigio.

Intanto, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale, presieduta da Andrea Annunziata, dopo le proroghe all’attuale gestore, inizia a pensare a nuovi affittuari per la Stazione Marittima e il Molo Manfredi di Salerno. Secondo La Città, il canone annuo a base d’asta economico e popolare sarebbe di di 121mila 306 euro, alias circa 10mila euro per 8 anni. Si tratta di una pre-fase, "non finalizzata all’aggiudicazione di alcun contratto", ma ad "ad avviare un dialogo pubblico con gli operatori economici onde ricevere dai medesimi osservazioni, suggerimenti e informazioni". La destinazione d’uso del “pacchetto” tutto compreso sarebbe quella dei servizi relativi all'accoglienza, all’assistenza e ai servizi forniti ai passeggeri in imbarco, sbarco e transito, relativamente al traffico croceristico e delle attività correlate.