Entra in travaglio durante una visita: donna partorisce nello studio del ginecologo

Va a fare una visita dal ginecologo e partorisce nel suo ambulatorio. E’ quanto accaduto, oggi, ad Atena Lucana, dove una donna, di nome Sabrina, originaria di San Rufo, durante un controllo di routine, è entrata improvvisamente nella fase del travaglio.

Il parto

A quel punto il medico, il ginecologo Francesco De Laurentiis, non ritendendo che ci fosse il tempo necessario per il trasferimento all’ospedale di Polla, ha fatto partorire la paziente nel suo studio. E così, dopo un po' di tempo, è venuto alla luce il piccolo Ciro, che pesa 3 chili e mezzo. Tanto emozionati mamma Sabrina e papà Biagio. Successivamente la donna è stata trasportata insieme al suo piccolo al nosocomio “Luigi Curto” per essere sottoposti a tutti i controlli del caso.