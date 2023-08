Eboli, Atika e i suoi bimbi restano senza casa: una cittadina li ospita e lancia un appello sui social

Da circa un anno, ha preso a cuore una famiglia marocchina giunta nella Piana del Sele dopo aver affrontato il viaggio della speranza su un barcone. Fino ad accoglierla nella sua abitazione, per non lasciare in strada Atika e i suoi bambini. L'architetto ebolitano dal cuore grande è Francesca Spera che, qualche giorno fa, ha lanciato a mezzo Facebook un appello di aiuto per quella mamma e i suoi figlioletti senza casa.

La storia

"Chi conosce la mia storia, sa che mi occupo di questa splendida famiglia marocchina da un anno. Anche loro sono venuti con il barcone un po di tempo fa, nella nostra piana del Sele. Tra i campi di fragole, Atika , la mamma, ha trovato lavoro per sostenere i suoi bambini e ha affittato una baracca dove poter vivere. Quando li ho incontrati per un caso fortuito giù nella nostra litoranea di Campolongo, in mezzo ad una baraccopoli fatiscente, ho deciso di portarli tutti insieme al centro di Eboli. I bambini li ho iscritti alle varie scuole, poi al teatro, agli scout, seguendo passo passo i loro grandi miglioramenti. Ho affittato per loro regolarmente un grazioso appartamento grazie al grande cuore di Antonella Dell'Orto che ci ha accolto senza pregiudizi, ed abbiamo cominciato la nostra bella avventura in città. Purtroppo l'affitto della casa di Antonella era temporaneo, ma lo sapevamo e prima dell'estate abbiamo cercato un'altra soluzione - continua Spera- Un proprietario che aveva promesso loro un appartamento in affitto, si è rimangiato la parola all'ultimo e sono letteralmente rimasti in mezzo alla strada. Nel giro di qualche giorno, li ho portati tutti a casa mia, Atika e i suoi bambini hanno fatto le valigie e si sono trasferiti velocemente da me. Ora siamo letteralmente accampati, ho smantellato il mio studio, l'ho trasformato in una camera da letto con tre letti e abbiamo messo un divano letto in salotto. Insomma da una settimana stiamo tutti insieme appassionatamente, ma stiamo stretti stretti", racconta l'architetto che, dunque, chiede a tutta la comunità di aiutarla a trovare urgentemente un appartamento in affitto ad Eboli centro, annunciando di essere disposta a fungere da garanzia. In tanti hanno condiviso l'appello di Francesca Spera che conta sull'umanità e sulla collaborazione dei suoi concittadini per non negare supporto alla famiglia accolta.