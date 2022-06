Atrani, analisi del Dna sulle deiezioni canine per risalire ai proprietari incivili

Come pizzicare i proprietari di cani incivili? Ad Atrani hanno deciso di attivarsi modificando il regolamento sul decoro urbano per combattere il problema delle deiezioni canine. Nello specifico l'ente ha deciso di istituire un registro dei profili genetici che saranno collegati ai microchip dei cani che soggiornano da più di 7 giorni sul territorio comunale. L'analisi delle feci, grazie a tale registro, darà la possibilità di risalire ai padroni che sporcano il territorio.

Il progetto

I proprietari degli amici a quattro zampe potranno effettuare il prelievo in via gratuita fino al 15 settembre. Dopo il 15 settembre, invece, il test sarà a carico del proprietario. Contestualmente, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e l'Unità Operativa Veterinaria dell'Asl di Salerno, effettueranno anche il test per la Leishmaniosi. Nello specifico l'attività si svolgerà in questo modo: una volta ritrovato un escremento sul suolo pubblico, la polizia locale ne preleverà un campione e lo farà analizzare, consentendo in questo modo di collegarlo al microchip e risalire al padrone.