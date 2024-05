"Attraverso gli occhi dei bambini": mostra fotografica a Matierno del Centro per la Legalità

“Attraverso gli occhi dei bambini”: questo l’emblematico titolo della mostra fotografica a cura dei giovanissimi utenti del Centro per la Legalità di Salerno. La cooperativa sociale Galahad, infatti, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, nell’ambito del Piano di Zona S5, ed in collaborazione con l’Istituto Comprensivo San Tommaso d’Aquino, ha organizzato un promettente evento il 30 maggio, alle 17.30, presso il plesso di Matierno dell’I.C. San Tommaso d’Aquino. In particolare, sarà presentata l’esposizione degli scatti realizzati dai bambini che frequentano il Centro per la Legalità e che, imparando ad osservare e ad ammirare quanto di bello li circonda, hanno catturato immagini ritraenti principalmente scenari naturali e animali.

Il commento

“Molti dei piccoli utenti fanno un uso eccessivo dei telefoni cellulari: da qui la sfida. Usare i propri dispositivi tecnologici non per motivi ludici, ma per coltivare lo spirito d’osservazione e la curiosità per l’ambiente in cui viviamo – ha spiegato la presidente della cooperativa Galahad, la giornalista Marilia Parente – Grazie alla sensibilità della dirigente e dei docenti dell’Istituto San Tommaso d’Aquino e con il prezioso patrocinio e supporto delle Politiche Sociali guidate dall’assessore Paola De Roberto, è stato possibile valorizzare i più piccoli, incoraggiandoli a conoscere e ad approfondire ciò che li circonda, anche attraverso le attività portate avanti con il laboratorio creativo presso il Centro di Aggregazione di Matierno”.

L'iniziativa

A seguire, nell’ambito della stessa iniziativa, la presentazione del nuovo murales presso un’area esterna del plesso scolastico di Matierno: i ragazzi del Centro per la Legalità, dando uno schiaffo a vandalismo e inciviltà, hanno realizzato una splendida opera incentrata sugli obiettivi dell’Agenda 2030, guidati dal writer professionista Stefano Santoro, in arte MC Nenya. Ad intervenire all’evento, oltre a rappresentanze scolastiche e all’assessore De Roberto, anche il parroco Don Marco Raimondo, con cui il Centro per la Legalità coltiva da sempre una virtuosa collaborazione. “Attraverso gli occhi dei bambini” attende grandi e piccini giovedì 30 maggio, a partire dalle ore 17.30, presso il plesso di Matierno dell’I.C. San Tommaso d’Aquino.