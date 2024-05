"Attraverso gli occhi dei bambini": i ragazzi del Centro per la Legalità presentano la mostra fotografica e il murales

Un pomeriggio speciale, quello trascorso giovedì pomeriggio, a Matierno, per i ragazzini del quartiere e per tutta la comunità: presso l'Istituto Comprensivo San Tommaso d'Aquino, infatti, è stata presentata la mostra fotografica “Attraverso gli occhi dei bambini”, a cura dei giovanissimi utenti del Centro per la Legalità di Salerno. La cooperativa sociale Galahad, infatti, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno, nell’ambito del Piano di Zona S5, ed in collaborazione con il San Tommaso d’Aquino, ha proposto l’affascinante esposizione degli scatti realizzati dai bambini che frequentano il Centro che hanno utilizzato la tecnologia, nel caso specifico il cellulare, per coltivare lo spirito d’osservazione e la curiosità per l’ambiente che li circonda. Anche le cornici degli scatti sono state realizzate dagli stessi minori nel corso del laboratorio creativo portato avanti da Galahad. "Molte volte gli adulti, risucchiati dalla frenesia quotidiana, disimparano ad apprezzare le bellezze della natura e l'ambiente circostante - ha osservato la presidente della cooperativa sociale Galahad, la giornalista Marilia Parente - Attraverso gli occhi dei bambini, quindi, ha inteso offrire a tutti la possibilità di vedere il mondo come solo i più piccoli riescono. Ringraziamo l'Assessorato alle Politiche Sociali guidato da Paola De Roberto per il supporto e la partecipazione preziosa per i ragazzi, nonchè l'Istituto San Tommaso d'Aquino per la fondamentale collaborazione e la sua dirigente scolastica Maria Ida Chiumiento, nonchè la docente Manuela Manzo per la straordinaria sensibilità".

Curiosità

"Voi ci siete sempre": questa la spontanea osservazione che uno dei piccoli fotografi in erba ha rivolto all'assessore De Roberto, la quale, ieri, è stata accompagnata dai giovanissimi utenti alla scoperta della mostra fotografica. Calandosi nei panni di guide, i bambini hanno illustrato all'assessore il loro percorso laboratoriale, per condurla fino al nuovo murales- incentrato sugli obiettivi dell’Agenda 2030 - realizzato nell'ambito del laboratorio di street art sotto la guida del writer MCNenya, all'anagrafe Stefano Santoro che, con talento e pazienza, continua a colorare, con i piccoli del Centro per la Legalità, l'Istituto San Tommaso d'Aquino, i locali parrocchiali grazie alla sinergia con Don Marco Raimondo e l'intero quartiere.

Parla l'assessore Paola De Roberto